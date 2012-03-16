Старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Львовского Национального Университета им. И. Франко; стаж преподавательской работы 28 лет; опыт написания научных работ, включая кандидатские диссертации; авторская разработка программ и ведение специальных курсов для студентов юридических факультетов ВУЗ Украины; авторская разработка заданий студентам юридических факультетов ВУЗ Украины для практических занятий, а так же материалов для их подготовки; украинский, немецкий языки-свободно, русский язык-родной; опыт работы на персональном компьютере /платформы: DOS, Windows 3.xx, 98, NT и выше; сети: Microsoft, NetWare, Internet/Intranet; офис: MS Office/;