Деятельность
Разработка программного обеспечения, а именно базы данных. Под ключ, все этапы:
– постановка задачи
– разработка
– установка и обучение пользователей
– поддержка и сопровождение.
Вместе с готовым продуктом вы получаете:
– хорошо откоментированный код
– пакет документов: руководство пользователя, руководство по установке и настройке, рекомендации программисту.
Это позволит вам в будущем обратиться к любому другому специалисту.
Качество и скорость работы
достигается за счет сотрудничества со специалистами разного профиля и собственных наработок.
Я даю гарантию на свое ПО
в рамках гарантии осуществляю сопровождение.
При разработке используется
список может изменяться по мере необходимости
– Delphi 3-7, 10 + допольнительные наборы компонент EhLib, FastReport
– MS SQL Server 2000 (бизнес логика)
– FireBird 1.5, FireBird 2.0 (бизнес логика