Деятельность

Разработка программного обеспечения, а именно базы данных. Под ключ, все этапы:

– постановка задачи

– разработка

– установка и обучение пользователей

– поддержка и сопровождение.

Вместе с готовым продуктом вы получаете:

– хорошо откоментированный код

– пакет документов: руководство пользователя, руководство по установке и настройке, рекомендации программисту.

Это позволит вам в будущем обратиться к любому другому специалисту.

Качество и скорость работы

достигается за счет сотрудничества со специалистами разного профиля и собственных наработок.

Я даю гарантию на свое ПО

в рамках гарантии осуществляю сопровождение.

При разработке используется

список может изменяться по мере необходимости

– Delphi 3-7, 10 + допольнительные наборы компонент EhLib, FastReport

– MS SQL Server 2000 (бизнес логика)

– FireBird 1.5, FireBird 2.0 (бизнес логика