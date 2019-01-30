Делаю свою работу качественно.

Разработаю для Вас:

1.Любую полиграфическую продукцию:

• флаеры и листовки,• буклеты, лифлеты,• брошюры, каталоги, книги,• меню,• рекламные модули в журналы,• дисконтные карты,• сертификаты, грамоты,• приглашения,• календари,• обложки книг,• накатки на диск и обложки для упаковки дисков,• все виды упаковки.

2. Все виды наружной рекламы:

• баннеры и афиши• роллапы и штендеры• билборды и сити-лайты• вывески• pop-up стенды

3. Фирменный стиль: логотипы, визитки, бланки, конверты

Многолетний опыт позволяет правильно понять пожелания клиентов и реализовать не только красивый, но и эффективный дизайн. Всегда готов предложить идею и воплотить ее в жизнь.

Все это сочетается с приятными для клиентов ценами.