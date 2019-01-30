Дмитрий Дорощенок Roger_RabbitRoger_Rabbit
32 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Делаю свою работу качественно.
Разработаю для Вас:
1.Любую полиграфическую продукцию:
- • флаеры и листовки,• буклеты, лифлеты,• брошюры, каталоги, книги,• меню,• рекламные модули в журналы,• дисконтные карты,• сертификаты, грамоты,• приглашения,• календари,• обложки книг,• накатки на диск и обложки для упаковки дисков,• все виды упаковки.
- • баннеры и афиши• роллапы и штендеры• билборды и сити-лайты• вывески• pop-up стенды
Многолетний опыт позволяет правильно понять пожелания клиентов и реализовать не только красивый, но и эффективный дизайн. Всегда готов предложить идею и воплотить ее в жизнь.
Все это сочетается с приятными для клиентов ценами.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн визиток76 просмотров
- Дизайн визиток89 просмотров
- Дизайн визиток121 просмотр
- Дизайн визиток107 просмотров
- Дизайн визиток95 просмотров
- Дизайн визиток98 просмотров