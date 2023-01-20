Профессиональная верстка, уникальный дизайн, сайт под ключ.
О себе:
Я занимаюсь веб-разработкой год, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. Могу сделать сайт под ключ, т.к. в команде есть маркетолог и дизайнер.
Порядок работы:
Я начинаю работу только после полного согласования проекта.
Работаю только по предоплате или безопасной сделке.
Контакты:
Знания, навыки:
CMS:
Wordpress
Creatium
Чистая вёрстка:
HTML5
CSS3
БЭМ
Flexbox
Gulp
Git
SASS/SCSS
JavaScript, jQuery
Responsive
Parallax scrolling
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
Иконочный шрифт
Pixel perfect
Photoshop, Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin
Bootstrap