Профессиональная верстка, уникальный дизайн, сайт под ключ.

О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой год, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. Могу сделать сайт под ключ, т.к. в команде есть маркетолог и дизайнер.



Порядок работы:

Я начинаю работу только после полного согласования проекта.

Работаю только по предоплате или безопасной сделке.



Контакты:





Знания, навыки:

CMS:

Wordpress

Creatium

Чистая вёрстка: