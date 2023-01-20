RogersWeb

Мансур Билданов RogersWeb

 
23 годаГрузия/Батуми
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональная верстка, уникальный дизайн, сайт под ключ.

О себе:
Я занимаюсь веб-разработкой год, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. Могу сделать сайт под ключ, т.к. в команде есть маркетолог и дизайнер.

Порядок работы:
Я начинаю работу только после полного согласования проекта.
Работаю только по предоплате или безопасной сделке.

Контакты:

  1. Почта: [email protected]

  2. https://t.me/mansrogers


Знания, навыки:

CMS:

  • Wordpress

  • Creatium

Чистая вёрстка:

  • HTML5

  • CSS3

  • БЭМ

  • Flexbox

  • Gulp

  • Git

  • SASS/SCSS

  • JavaScript, jQuery

  • Responsive

  • Parallax scrolling

  • Аккуратный, логичный, продуманный код.

  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

  • Иконочный шрифт

  • Pixel perfect

  • Photoshop, Figma, Adobe XD, Avocode, Zeplin

  • Bootstrap

JavascriptWordPressДизайн сайтаBootstrapFigmajQuerySCSSSASSGulpPhotoshop