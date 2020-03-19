Разработка дизайна, обработка фотографий:ретуширование, замена фона. Работу выполняю быстро и качественно!
Несколько лет занимаюсь работой в фотошопе, делал дизайны групп в ВК, также делаю обработку фотографий!
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
4 года назад
Хорошо отработали, сроки соблюдены, адекватное отношение к правкам! Спасибо, буду работать и далее с исполнителем!!
Ответный отзыв
Хорошо и понятно объяснили суть работы.Все выплатили в срок, работали по предоплате