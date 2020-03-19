Rogge

Егор Rogge

 
21 годРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка дизайна, обработка фотографий:ретуширование, замена фона. Работу выполняю быстро и качественно!

Несколько лет занимаюсь работой в фотошопе, делал дизайны групп в ВК, также делаю обработку фотографий!

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Holly76
Ольга 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Обработать фото. Фотоконтент для паблика
Хорошо отработали, сроки соблюдены, адекватное отношение к правкам! Спасибо, буду работать и далее с исполнителем!!
Хорошо и понятно объяснили суть работы.Все выплатили в срок, работали по предоплате
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