Rogozin1470

По специальности программист, бухгалтер. Подхожу ответственно к любой работе и выполняю ее в срок

Добрый день всем работодателям!

В двух словах о себе. По специальности я бухгалтер, программист. У меня имеется неплохой опыт активных продаж, а также работа на позиции сотрудника по привлечению клиентов у официального дилера BMW и Volkswagen по Санкт-Петербургу. Был небольшой опыт работы бухгалтером по ГСМ, без оформления (количество автомобилей 6-шт) В мои обязанности входило: контроль и учет расхода топлива, ведение расчетного счета на основании выписок банка, ведение дебиторской и кредиторской задолженности, ведение кассовых операций и авансовых отчетов. На данный момент рассматриваю для себя варианты любой творческой, удаленной работы, в том числе и по специальности.

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