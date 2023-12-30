Roksolana

Роксолана Канивецкая Roksolana

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 дней назад

Канівецька Роксолана 

ОСВІТА

1998 - 2003 - КНУБіА  (колишній КІСІ), специальность – художник-дизайнер

2003 - Учбовий центр "Бейсік"

ДОСВІД РОБОТИ

08.2021 - 05.2022 - креативний дизайнер ТРЦ "Ретровіль"

04.2016 -06.2020 - креативний дизайнер "Глобал Спірітс Європа"

2011 - 2015 дизайнер компанії "Май Україна"

2009 - 2011 дизайнер корпорації "Інтелект Сервіс"

2008 - 2009 дизайнер компанії "Chocolate Advertising"

2006 - 2008 дизайнер ЧП "Сіті Сайт"

2005 - 2006 дизайнер Р/А "Медведь"

2004 - 2005 дизайнер Р/А "Маркон"

На даний момент - фрілансер

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Розробка та підготовка до друку макетів:

• поліграфії

• зовнішньої та внутрішньої реклами

• етикетка и упаковка

•  верстання каталогів

Ведення графічної частини соц мереж (без анімації)

Adobe Photoshop,  Illustrator,  InDesign. (PC)

Люблю свою роботу, створювати красу, нове

ПОРТФОЛИО:

http://www.weblancer.net/users/Roksolana/portfolio

InDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
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