Канівецька Роксолана
ОСВІТА
1998 - 2003 - КНУБіА (колишній КІСІ), специальность – художник-дизайнер
2003 - Учбовий центр "Бейсік"
ДОСВІД РОБОТИ
08.2021 - 05.2022 - креативний дизайнер ТРЦ "Ретровіль"
04.2016 -06.2020 - креативний дизайнер "Глобал Спірітс Європа"
2011 - 2015 дизайнер компанії "Май Україна"
2009 - 2011 дизайнер корпорації "Інтелект Сервіс"
2008 - 2009 дизайнер компанії "Chocolate Advertising"
2006 - 2008 дизайнер ЧП "Сіті Сайт"
2005 - 2006 дизайнер Р/А "Медведь"
2004 - 2005 дизайнер Р/А "Маркон"
На даний момент - фрілансер
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Розробка та підготовка до друку макетів:
• поліграфії
• зовнішньої та внутрішньої реклами
• етикетка и упаковка
• верстання каталогів
Ведення графічної частини соц мереж (без анімації)
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. (PC)
Люблю свою роботу, створювати красу, нове
ПОРТФОЛИО:
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