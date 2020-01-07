Роксолана Олейникова Roksolana_1Roksolana_1
Здравствуйте! Меня зовут Роксолана.
Мой опыт продвижения сайтов уже более 8-и лет!
Почему Вам стоит заказать продвижение сайта у меня?
1) Внимательно изучаю все сильные и слабые стороны Вашего сайта!
2) Не растягиваю работы по оптимизации как это принято у всех: Первичную оптимизацию сайта я провожу в течении первых 2-х недель! Благодаря чему результаты продвижения Вы увидите спустя 1 месяц работы!
3) Анализирую сайты Ваших конкурентов. Очень важно знать их преимущества и недостатки перед Вашим сайтом!
4) Составляю семантическое ядро!
5) Действительно поднимаю сайты на 1-е места!
6) Я ИП и могу принимать оплату на расчетный счет.
Что вы получите от сотрудничества со мной?
1) Позиции сайта по самым популярным запросам в ТОП-3.
2) Самый привлекательный и удобный сайт среди конкурентов.
3) Увеличение обращений, а следовательно и заказов.
4) Увеличение дохода и хорошего настроения.
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