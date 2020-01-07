Продвижения и дизайн сайтов

Здравствуйте! Меня зовут Роксолана.

Мой опыт продвижения сайтов уже более 8-и лет!

Почему Вам стоит заказать продвижение сайта у меня?

1) Внимательно изучаю все сильные и слабые стороны Вашего сайта!

2) Не растягиваю работы по оптимизации как это принято у всех: Первичную оптимизацию сайта я провожу в течении первых 2-х недель! Благодаря чему результаты продвижения Вы увидите спустя 1 месяц работы!

3) Анализирую сайты Ваших конкурентов. Очень важно знать их преимущества и недостатки перед Вашим сайтом!

4) Составляю семантическое ядро!

5) Действительно поднимаю сайты на 1-е места!

6) Я ИП и могу принимать оплату на расчетный счет.

Что вы получите от сотрудничества со мной?

1) Позиции сайта по самым популярным запросам в ТОП-3.

2) Самый привлекательный и удобный сайт среди конкурентов.

3) Увеличение обращений, а следовательно и заказов.

4) Увеличение дохода и хорошего настроения.