Инженер - фотограф.

Привет, меня зовут Никита, добро пожаловать ко мне.

Мы живем в такое время, когда ни разрешение снимка, ни камера, ни знания Photoshop не являются ключевыми моментами моей профессии. А то что действительно имеет значение -это пойманные моменты и атмосфера на снимках. Фотограф - почти единственный человек, который будет с вами каждую минуту вашего дня, поэтому важно знать не какая у него камера, а кто он.

Поэтому расскажу немного о себе:

Мне 21 год. Живу в городе на Неве - Санкт-Петербурге. Фотографией увлекаюсь пять лет, занимался студийной съемкой, съемкой портретов, фотографировал еду, животных. В последний год все свое время уделяю ретуши кожи и волос, не обращая внимания мои это фотографии или фотографии друзей.

Закончил ВУЗ по специальности "Наноэлектроника и электроника", поэтому хорошо разбираюсь в прикладных программах: AutoCad, NI multisim, NI Ultiboard, MatLab, Matcad, Altium Designer.

Мое хобби и специальность приносят мне удовольствие.

Я люблю моментов, которые остаются в памяти и приносят улыбки моим клиентам. Момент - это все, чем мы живем.

Об остальном расскажут мои работы.