Качество и своевременность!

Я - Ваш ответственный, отличный сотрудник и правая рука! Помогу Вам в работе с различными текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро! Украинский и русский - мои родные языки, которыми я владею в совершенстве. Изучаю английский. Имею опыт в переводах, рерайтинге, наборе и редактировании текстов.

Работаю на результат и на совесть, выполню заказы качественно и в срок, с гарантией для Вас и по хорошей цене. Буду рада сотрудничеству!