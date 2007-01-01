Необхідно створити чат-бота для Viber, який буде інформувати споживачів про стан взаєморозрахунків з фірмою. Бот повинен забезпечувати отримання показів лічильників, інформувати про аварійні ситуації, новини організації, а також дозволяти споживачам здійснювати оплату за послуги та надсилати звернення до організації.