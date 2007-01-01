RolanSSB

Роман RolanSSB

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Чат бот вайбер

    $450

    Необхідно створити чат-бота для Viber, який буде інформувати споживачів про стан взаєморозрахунків з фірмою. Бот повинен забезпечувати отримання показів лічильників, інформувати про аварійні ситуації, новини організації, а також дозволяти споживачам здійснювати оплату за послуги та надсилати звернення до організації.

    Viber
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Чат бот

    Необходимо проверить функционирование чат-бота в Вайбере и привести его в соответствие с техническим заданием. Бот некорректно выводит информацию. Подробности и стоимость обсуждаются в ходе общения.

    Создание чат-ботовУстранение ошибок
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Провести зміни в робочій програмі

    Необхідно внести зміни в існуючу програму на C# з базою даних SQL. Завдання включає додавання нового стовпчика для порядку зарахування оплати та реалізацію методу для черговості зарахування платежів за послуги. Деталі обговорюватимуться в подальшому спілкуванні.

    Доработка сайтовC#SQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад