Необхідно створити чат-бота для Viber, який буде інформувати споживачів про стан взаєморозрахунків з фірмою. Бот повинен забезпечувати отримання показів лічильників, інформувати про аварійні ситуації, новини організації, а також дозволяти споживачам здійснювати оплату за послуги та надсилати звернення до організації.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $450Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо проверить функционирование чат-бота в Вайбере и привести его в соответствие с техническим заданием. Бот некорректно выводит информацию. Подробности и стоимость обсуждаются в ходе общения.Базы данных2 заявкиЗакрытгод назад
Необхідно внести зміни в існуючу програму на C# з базою даних SQL. Завдання включає додавання нового стовпчика для порядку зарахування оплати та реалізацію методу для черговості зарахування платежів за послуги. Деталі обговорюватимуться в подальшому спілкуванні.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад