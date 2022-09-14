Rolenok_tilda

Дипломированный интернет-маркетолог и архитектор сайтов на Tilda

Давайте знакомиться! Я Олеся Роленок  Я дипломированный интернет-маркетолог и архитектор сайтов на Tilda по архетипу бренда. ✨Мои знания и опыт в маркетинге = 5х результатСоздаю конверсионные сайты с авто-воронкой продаж🚀 Крайний заказчик из Америки, в первую же неделю сайт принёс 110 заявок!С помощью визуальных слоев доношу до аудитории ценность продукта. Помогаю выстроить максимально удобный путь к совершению покупки для целевой аудитории с помощью дизайна и воронки продаж. ✅Сделаю анализ конкурентов✅Составлю несколько УТП на выбор✅Пропишу воронку продаж✅Спроектирую лендинг по Архетипу бренда✅Адаптирую под все устройства ✅Первичная настройка SEO✅Подключу сайт к Яндексу и Гуглу. ✅Установлю фавиконПредлагаю познакомиться и обсудить мою пользу. А я в свою очередь проведу маркетинговое исследование и дам консультацию по увеличению продаж.