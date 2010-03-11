Положительно поработали. Задача была не очень сложной, но со своей спецификой. Трудно переделывать за кем-то другим - знаю по себе. Артем справился хорошо. Быстро отреагировал на предложение и внес дополнительные правки. Рекомендую. Работать понравилось.