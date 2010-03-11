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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
14 лет назад
Положительно поработали. Задача была не очень сложной, но со своей спецификой. Трудно переделывать за кем-то другим - знаю по себе. Артем справился хорошо. Быстро отреагировал на предложение и внес дополнительные правки. Рекомендую. Работать понравилось.
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2 отзыва
от $300
от 3 дней
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нет отзывов
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нет отзывов
от $200
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