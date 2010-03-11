RolleR

Артем RolleR

 
34 годаРоссия/Калуга
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Mail: [email protected]

ICQ: 220482925

Skype: artz-design

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Modernbt
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта для Центра поддержки детей сирот
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Необходимо перерисовать существующий psd
Положительно поработали. Задача была не очень сложной, но со своей спецификой. Трудно переделывать за кем-то другим - знаю по себе. Артем справился хорошо. Быстро отреагировал на предложение и внес дополнительные правки. Рекомендую. Работать понравилось.
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $120
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга