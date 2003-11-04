RollenAmakir

Здравствуйте.
Я студент ДТЭУ (КНТЭУ), обучаюсь на специализации 121 Инженерия программного обеспечения.
Владею украинским, русским и английским языками. Практический французский (сдав DELF A2)
Учу язык C#.
Выполню работу по переводу качественно и быстро. Я очень целеустремленная личность, не подведу.
Вы можете мне доверять?
Вы можете мне полностью доверять, поэтому мне это необходимо:
1) Навыки для будущей профессии, такие как soft skills (умение работать с людьми)
2) Репутация, чтобы люди видели, что могут мне доверять
3) Опыт,
4) Доказательство, что я владею нужным языком, навыками
Если я вам подхожу, или у вас есть желание что-то уточнить – пишите в частные сообщения)
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Доброго дня.
Я студент ДТЕУ (КНТЕУ), навчаюсь на спеціалізації 121 "Інженерія програмного забезпечення".
Володію українською, російською та англійською мовами. Практикую французьку мову (здав DELF A2)
Вивчаю мову C#.
Виконаю роботу по перекладу якісно та швидко. Я дуже цілеспрямована особистість, не підведу.
Чи можете ви можете мені довіряти ?
Ви можете мені повністю довіряти, ось чому мені це необхідно:
1) Навички для майбутньої професії, такі наприклад як soft skills (вміння працювати з людьми)
2) Репутація, щоб люди бачили що можуть мені довіряти
3) Досвід,
4) Доказ, що я володію потрібною мовою, навичками
Якщо я вам підходжу, або ви маєте бажання щось уточнити - пишіть у приватні повідомлення)