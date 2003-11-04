RollenAmakir

Про себе

Здравствуйте.

Я студент ДТЭУ (КНТЭУ), обучаюсь на специализации 121 Инженерия программного обеспечения.

Владею украинским, русским и английским языками. Практический французский (сдав DELF A2)

Учу язык C#.

Выполню работу по переводу качественно и быстро. Я очень целеустремленная личность, не подведу.

Вы можете мне доверять?

Вы можете мне полностью доверять, поэтому мне это необходимо:

1) Навыки для будущей профессии, такие как soft skills (умение работать с людьми)

2) Репутация, чтобы люди видели, что могут мне доверять

3) Опыт,

4) Доказательство, что я владею нужным языком, навыками

Если я вам подхожу, или у вас есть желание что-то уточнить – пишите в частные сообщения)

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Доброго дня.

Я студент ДТЕУ (КНТЕУ), навчаюсь на спеціалізації 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Володію українською, російською та англійською мовами. Практикую французьку мову (здав DELF A2)

Вивчаю мову C#.

Виконаю роботу по перекладу якісно та швидко. Я дуже цілеспрямована особистість, не підведу.

Чи можете ви можете мені довіряти ?

Ви можете мені повністю довіряти, ось чому мені це необхідно:

1) Навички для майбутньої професії, такі наприклад як soft skills (вміння працювати з людьми)

2) Репутація, щоб люди бачили що можуть мені довіряти

3) Досвід,

4) Доказ, що я володію потрібною мовою, навичками

Якщо я вам підходжу, або ви маєте бажання щось уточнити - пишіть у приватні повідомлення)