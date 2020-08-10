3D Визуализатор / 3D - Visualization

Занимаюсь Проектной 3D визуализацией. Готов взяться за не срочные заказы. Имею опыт работы в 3D от 1го года, имею сертификат от AutoDesk, так же получил сертификат от Американского консульства в Казахстане по 3D графике. Считаю важным в работе уметь выявить желания заказчика, и сделать работу максимально качественной и красивой, такой, какая понравилась бы Заказчику бесспорно. Связь со мной:

https://vk.com/deyvi_jones

https://www.instagram.com/ram.see___/

[email protected]

https://docs.google.com/presentation/d/1pBmTP7UKc6-6dlfkGEWi9AskpliMHUkDf7RXzdi-6q8/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_fhR3IB_wYmWExhwiuAV2C7pVU8Kkysxy1bCyV-ZubJ_yBg/viewform?usp=sf_link