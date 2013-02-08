Оцифровка, векторизация и разработка чертежей в AutoCAD, Компас или SolidWo

Изготовление чертежей и трехмерных моделей, оцифровка и векторизация документов с бумажных носителей, а также трехмерную визуализацию существующих объектов.

Чертежные работы включают изготовление чертежей, схем и диаграмм их редактирование и оформление согласно стандартам и нормам (ЕСКД, ГОСТ, СНиП).

Оцифровка и векторизация включают перенос с бумажных носителей в электронный вид чертежей, карт и топографических планов, что даст возможность внести необходимые изменения и дополнения.

Разработка и корректировка разделов рабочих проектов и иной технической документации.

Профессиональные навыки и знания

•Успешный опыт проектирования

•Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet)

•Уверенный пользователь AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks.

•Опыт в моделировании трехмерных объектов и сварных металлоконструкций;

•Знание нормативной документации по проектированию.