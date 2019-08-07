1С - программирование

Обо мне:

Занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов предприятий различной сложности. Имею большой опыт работы программистом: 3,5 года в 1С, 5 лет программирования на языке С++, 1 год PL/SQL. Так же имею опыт работы начальником ИТ-отдела и руководителем проектов. Умею общаться с клиентами, подхожу с ответственность к любой задачи. Нацелен на качественное выполнение задач без переделок.

Технологии:

Платформы:

1С Предприятие 8.2, 8.3

Конфигурации:

1c Бухгалтерия 8.2(8.3), 1С ЗУП 8.2(8.3), 1С Документооборот 8.3, 1С Управление торговлей 8.3, 1С Розница 8.3.

Дополнительная информация:

Есть своя команда программистов в количестве трёх человек, опыт каждого от 15 лет в 1С.