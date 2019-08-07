К услугам отдыхающих на усадьбе: - спортивная площадка, где можно поиграть в любые виды спорта (волейбол, футбол, баскетбол); - настольный теннис; - баня на дровах с обливным ведром; - 2 крытые беседки для отдыха, мангал; - стоянка для автомобилей; - Wi-Fi. Услуги Проживание: двухэтажный гостевой ...
1С - программирование
Обо мне:
Занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов предприятий различной сложности. Имею большой опыт работы программистом: 3,5 года в 1С, 5 лет программирования на языке С++, 1 год PL/SQL. Так же имею опыт работы начальником ИТ-отдела и руководителем проектов. Умею общаться с клиентами, подхожу с ответственность к любой задачи. Нацелен на качественное выполнение задач без переделок.
Технологии:
Платформы:
1С Предприятие 8.2, 8.3
Конфигурации:
1c Бухгалтерия 8.2(8.3), 1С ЗУП 8.2(8.3), 1С Документооборот 8.3, 1С Управление торговлей 8.3, 1С Розница 8.3.
Дополнительная информация:
Есть своя команда программистов в количестве трёх человек, опыт каждого от 15 лет в 1С.
Действие аккаунта приостановлено!
- Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт4 года назад