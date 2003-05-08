Профессиональный художник

Студент, имею художественное образование. Выполняю заказы связанные с рисование артов на различные темы. Также могу разрабатывать логотипы для вас, в зависимости от вашей сферы работы. Готов к любой работе, интересно себя попробовать в чем-то новом. Ответственно подхожу к работе и выполняю все в срок.