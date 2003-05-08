RomaForever4

Роман RomaForever4

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональный художник

Студент, имею художественное образование. Выполняю заказы связанные с рисование артов на различные темы. Также могу разрабатывать логотипы для вас, в зависимости от вашей сферы работы. Готов к любой работе, интересно себя попробовать в чем-то новом. Ответственно подхожу к работе и выполняю все в срок.

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга