Профессиональный художник
Студент, имею художественное образование. Выполняю заказы связанные с рисование артов на различные темы. Также могу разрабатывать логотипы для вас, в зависимости от вашей сферы работы. Готов к любой работе, интересно себя попробовать в чем-то новом. Ответственно подхожу к работе и выполняю все в срок.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Персонажи для ДнДнет просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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$3/час
от $15от 2 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга