Лидогенерация в офлайн бизнесы, SERM, внедрение CRM
👋 Привет
Меня зовут Роман и я SERM-маркетолог из Минска ! Я занимаюсь продвижением вашего бизнеса с помощью гео-инструментов.
🔥 Принцип работы
Когда у человека появляется необходимость сходить в парикмахерскую (Условно❗️под такой вид продвижение подойдёт любой бизнес у которого есть оффлайн точки), то поисковые системы (Google/Яндекс/2Gis) сразу выдают ему список заведений куда он может сходить. Основной трафик людей уходит на заведения в начале поисковой выдачи, и в заведения с живыми, положительными отзывами. Заведения, которые находятся на задворках поискового списка и без положительных отзывов теряют потенциальных клиентов. На позицию карточки бизнеса в картах Влияют 2 вещи:
- «Активности» внутри карточки
- Продажа через отзывы.
Повышение позиции в выдаче и увеличение количества продаж с карт работает, за счёт:
1. Корректного оформления профиля. Повышает на 10-25% количество просмотров фото в месяц, что формирует желание перейти к следующему шагу.2. Написание и модерация отзывов. Основной этап. В первую очередь влияет на показатели, принцип работы и отличие от «Спама 5 звёздами» я расскажу дальше.3. Обработка негатива. Негативные отзывы могут быть двух видов:
- Подчёркивают достоинства, приправляя субъективным негативом.
- Откровенно поливают грязью.
Чем буду полезен?
- Исправлю текущие ошибки, которые мешают вашей карточке бизнеса реализовать потенциал в технической оптимизации.
- Выведу ваш бизнес на достойное место в поисковой выдаче.
- Привлеку только целевых посетителей, которым интересны ваши (товары/услуги).
- Помогу настроить комплексную аналитику для вашей карты.
- Проведу расчет окупаемости.
✔️ Подведем итог
Я беру на себя работу с картами под ключ и освобождаю ваше время. Вам остается получать удобную PDF-отчетность по результатам работы из месяца в месяц + вы можете регулярно наблюдать как идет работа в выделенном телеграм-канале.
Оплата
Работаю по тарифной системе ! Тарифы и подробную информацию по оплате и услугах можно узнать через контакты со мной Перед оплатой предусмотрено подписание договора. Так же провожу расчёт окупаемости услуг.
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