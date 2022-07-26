Лидогенерация в офлайн бизнесы, SERM, внедрение CRM

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👋 Привет

Меня зовут Роман и я SERM-маркетолог из Минска ! Я занимаюсь продвижением вашего бизнеса с помощью гео-инструментов.

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🔥 Принцип работы

«Активности» внутри карточки

внутри карточки Продажа через отзывы.

 Повышение позиции в выдаче и увеличение количества продаж с карт работает, за счёт:

Когда у человека появляется необходимость сходить в парикмахерскую❗️то поисковые системысразу выдают ему список заведений куда он может сходить. Основной трафик людей уходит на заведения в начале поисковой выдачи, и в заведения с живыми, положительными отзывами. Заведения, которые находятся на задворках поискового списка и без положительных отзывов теряют потенциальных клиентов. На позицию карточки бизнеса в картах Влияют

Подчёркивают достоинства, приправляя субъективным негативом.

Откровенно поливают грязью.

1.Повышает на 10-25% количество просмотров фото в месяц, что формирует желание перейти к следующему шагу.2.Основной этап. В первую очередь влияет на показатели, принцип работы и отличие от «Спама 5 звёздами» я расскажу дальше.3.Негативные отзывы могут быть двух видов:И ставят 3 звезды.Скорее всего, данный клиент – не Ваша целевая аудитория. Те, кто хотят дешёвенько посидеть с «Пацанами» не придут к Вам.Они бы и так не пришли, зато Ваш клиент после прочтения поймет, что он приходит в достойное заведение, где его сможет провести время за хорошим кальяном и в приятной обстановке.Это может быть результатом работы конкурента, либо действительно недовольный клиент. В таком случае, необходимо предпринять меры, дабы свести на нет результаты отзыва в 1-2 звезды. Удаление возможно.4.Это их SEO-оптимизация, периодическое наполнение контентом и контроль стабильной работы карточек от багов самих карт, например: когда робот Яндекса сам решает, когда ваша компания работает, а когда нет

 ﻿Чем буду полезен?

﻿ Исправлю текущие ошибки, которые мешают вашей карточке бизнеса реализовать потенциал в технической оптимизации.

Выведу ваш бизнес на достойное место в поисковой выдаче.

Привлеку только целевых посетителей, которым интересны ваши (товары/услуги).

Помогу настроить комплексную аналитику для вашей карты.

Проведу расчет окупаемости.

✔️ Подведем итог

Я беру на себя работу с картами под ключ и освобождаю ваше время. Вам остается получать удобную PDF-отчетность по результатам работы из месяца в месяц + вы можете регулярно наблюдать как идет работа в выделенном телеграм-канале.

 Оплата

Работаю по тарифной системе ! Тарифы и подробную информацию по оплате и услугах можно узнать черезПеред оплатой предусмотрено подписание договора. Так же провожу расчёт окупаемости услуг.

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