RomaRush

Роман Радионов RomaRush

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Твори дизайн!

Молодой и талантливый парень, который делает прекрасный дизайн, и делает огромное количество заказчиков счастливыми!

С каждым днем мой навык в этом деле растет, поэтому взять у меня заказ, равносильно инвестиции, вы просто инвестируете в свой проект моим талантом)

Портфолио

Баннеры
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$5/час
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