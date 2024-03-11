Твори дизайн!
Молодой и талантливый парень, который делает прекрасный дизайн, и делает огромное количество заказчиков счастливыми!
С каждым днем мой навык в этом деле растет, поэтому взять у меня заказ, равносильно инвестиции, вы просто инвестируете в свой проект моим талантом)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Разработка визиткинет просмотров
- Реклама пост для соц сетейнет просмотров
- Рекламный постнет просмотров
- О! Это же я!1 просмотр
- Реклама постанет просмотров
- Дизайн начальной страницы сайтанет просмотров
- Создание Рекламного постанет просмотров
Баннеры
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