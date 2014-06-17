Серьезный, ответственный парень с отличными мозгами и еврейскими корнями;)

Имеется опыт работы в рерайте, составлении, корректировке текстов малых и средних размеров, так же готов браться и за большие тексты! Плюс к этому огромный опыт в организации корпоративов, eventОВ и вечеринок

Статьи пишутся исключительно мною и будут выполнены точно в срок и в соответствии с заказом! Все возможно обговорить индивидуально, контакты имеются в профиле.

Образование - ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА (очная форма обучения), специальность Банковское Дело

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. КАРАЗИНА (заочная форма), учусь 4ый год на юр. факе