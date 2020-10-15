Помощь в работе партнерам и поставщикам вайлдберриз / Консультации по регистрации и оформление поставки при выходе на wildberries

Помощь в работе партнерам и поставщикам вайлдберриз / Консультации по регистрации и оформление поставки при выходе на wildberries / Поддержка специалиста при сотрудничестве с маркетплейсом.

О себе: занимаюсь подключением продавцов на торговых площадках (маркетплейсах) и управлением деятельностью.

Основные направления моей деятельности:

— подключение и последующее развитие продаж на торговых площадках

аудит и анализ продаж

— наполнение контентом (исправление существующих и создание новых карточек, обработка уже имеющихся и самостоятельный поиск недостающих данных, обработка фото под требуемые стандарты площадок)

— расчет цен с учетом требуемой маржинальности

— управление рекламными кампаниями

— техподдержка и консультирование партнеров

Работаю с wildberries.ru как поставщик с 2018 года. Завожу "за ручку" новых поставщиков на wildberries.ru. С моим опытом мне на это требуется максимум 5 дней с момента передачи мне сканов документов компании до полной готовности к первой поставке.