Roman---058

вот для этого сайта...http://tonirovkacentr58.ru/
Логотипы и Знаки47 заявок
Закрыт
6 лет назад
вот для этого сайта...http://tonirovkacentr58.ru/
Нужно смонтировать рекламный ролик и сделать голосовую озвучку для магазины надгробных памятников..есть текст, музыка и прошлый видео ролик.
скидывайте примеры своих работ...выбирать буду из примеров
Срок сегодня вечером..СРОЧНО! Оплата по договоренности..
Сфера деятельности компании: Строительство наружных инженерных коммуникаций, услуги по ТО трубопроводов. Цвета: белый, оранжевый..изображение должно быть: экскаватор, трубы, надпись названия обязательно...или все вместе!
Заполнить не большой Лендинг! Работа на час,.. Главный текст и отзывы... Вот сайтhttp://vashochag58.ru/ Оплата по факту...
Сделать логотип для прыжков с веревки (Роупджампинг)..Название клуба: Экватор!!!