Roman---058

Роман Саратовцев Roman---058

 
31 годРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
zephyr81
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
9 баллов
7 лет назад
Логотип для компании ООО "Трубопровод"
Хороший заказчик
У Ольги зашкаливают таланты в разработке логотипов...все сделано качественно и в приемлемые сроки.
Ответный отзыв