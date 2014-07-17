- Досвід роботи з проектною документацією;
- Досвід роботи з проектами зовнішніх мереж, розробка, супровід, погодження з міськими організаціями;
- Досвід в технічному нагляді за будівництвом відповідно до виконаного проекту;
- Участь в технічних нарадах;
- Досвідчений користувач AutoCad,Word, Excel. Користувач ArchiCad, SketchUp;
- Переважно цікавить будівельна сфера, (робота з проектами та будівництво);
- Наявність лідерські навичок та навичок управління.
Досвід роботи
Головний фахівець
Чер 2013 - по сьогодні (10 міс)
ДП "Київський Промбудпроект" (http://www.prombudproject.kiev.ua/)
Будівництво
Начальник групи
Вер 2010 - Чер 2013 (2 роки 10 міс)
ДП "Київський Промбудпроект"
Будівництво
Провідний інженер
Вер 2008 - Вер 2010 (2 роки 1 міс)
ДП "Київський Промбудпроект"
Будівництво
Інженер 1 кат
Вер 2007 - Вер 2008 (1 рік 1 міс)
ДП "Київський Промбудпроект"
Будівництво
Інженер 2 кат.
Вер 2006 - Вер 2007 (1 рік 1 міс)
ДП "Київський Промбудпроект"
Будівництво
Інженер-каналізаційник
Січ 2005 - Лют 2006 (1 рік 2 міс)
ТОВ "ТЕХНА"
Промисловість та Виробництво