Инженер проектувальник систем водопостачання і каналізування

- Досвід роботи з проектною документацією;

- Досвід роботи з проектами зовнішніх мереж, розробка, супровід, погодження з міськими організаціями;

- Досвід в технічному нагляді за будівництвом відповідно до виконаного проекту;

- Участь в технічних нарадах;

- Досвідчений користувач AutoCad,Word, Excel. Користувач ArchiCad, SketchUp;

- Переважно цікавить будівельна сфера, (робота з проектами та будівництво);

- Наявність лідерські навичок та навичок управління.

Досвід роботи

Головний фахівець

Чер 2013 - по сьогодні (10 міс)

ДП "Київський Промбудпроект" (http://www.prombudproject.kiev.ua/)

Будівництво

Начальник групи

Вер 2010 - Чер 2013 (2 роки 10 міс)

ДП "Київський Промбудпроект"

Будівництво

Провідний інженер

Вер 2008 - Вер 2010 (2 роки 1 міс)

ДП "Київський Промбудпроект"

Будівництво

Інженер 1 кат

Вер 2007 - Вер 2008 (1 рік 1 міс)

ДП "Київський Промбудпроект"

Будівництво

Інженер 2 кат.

Вер 2006 - Вер 2007 (1 рік 1 міс)

ДП "Київський Промбудпроект"

Будівництво

Інженер-каналізаційник

Січ 2005 - Лют 2006 (1 рік 2 міс)

ТОВ "ТЕХНА"

Промисловість та Виробництво