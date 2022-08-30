Roman-Photo

обработка фото, ретушь, цветокоррекция

навыки в таких графических редакторах, как Adobe photoshop и Lightroom 

Ретушь фото (недочеты на лице, теле, одежде);

· Качественная цветокорекция;

· Арт обработка фото;

· Реставрация старых фото;

· Креатив и обработка фотографий;

· Художественная обработка фотографий;

· Обтравка простых и сложных объектов.

Стоимость можно сформировать только после ознакомления с ТЗ.

Всегда на связи (ТГ либо любой удобный для Вас месседжер).

📞КОНТАКТЫ

Телеграм: Roman_Solar (https://t.me/Roman_Solar)

Email: [email protected]