Roman-Photo

обработка фото, ретушь, цветокоррекция
навыки в таких графических редакторах, как Adobe photoshop и Lightroom
Ретушь фото (недочеты на лице, теле, одежде);
· Качественная цветокорекция;
· Арт обработка фото;
· Реставрация старых фото;
· Креатив и обработка фотографий;
· Художественная обработка фотографий;
· Обтравка простых и сложных объектов.
Стоимость можно сформировать только после ознакомления с ТЗ.
Всегда на связи (ТГ либо любой удобный для Вас месседжер).
📞КОНТАКТЫ
Телеграм: Roman_Solar (https://t.me/Roman_Solar)
Email: [email protected]
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