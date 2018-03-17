Меня зовут Роман Талипов. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Меня зовут Роман Талипов (vk.com/id7270013). Яначинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить
для Вас БЕСПЛАТНО.
То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детально.
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