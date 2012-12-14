Роман Соловьёв Roman-SolovyevRoman-Solovyev
Добрый день дорогие заказчики!!!
Меня зовут Соловьёв Роман, предлагаю свои услуги в качестве исполнителя дизайнерских проектов.
Опыт работы 6 лет в сфере дизайна. Выполняю различные виды графических работ:
- умею хорошо рисовать от руки.
- Веб-Дизайн.
- разработка логотипов.
- Обработка изображений (ретушь; фотомонтаж; коллаж; цветокоррекция; обработка RAW)
- Визитки, баннеры (только GIF формат), афиши, пригласительные, кнопок, иконок.
- Создание фирменного стиля и так далее.
- Свободно владею такими программами как: Adobe Photoshop, After Effects, 3Ds Max и так далее.
Я не выполняю проекты, связанные с порнографией, религиозными сектами, противоречащие законодательству или заведомо направленные на причинение ущерба кому бы то ни было.
Оплата:
• WebMoney (WMR – WMZ). + Предоплата.
К работе подхожу ответственно и креативно.
Обращайтесь!
С уважением, Роман.
- Без названия151 просмотр
- Без названия149 просмотров
- Без названия154 просмотра
- Без названия136 просмотров
- Без названия102 просмотра
- Без названия123 просмотра
- Без названия135 просмотров