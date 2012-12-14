Добрый день дорогие заказчики!!!

Меня зовут Соловьёв Роман, предлагаю свои услуги в качестве исполнителя дизайнерских проектов.

Опыт работы 6 лет в сфере дизайна. Выполняю различные виды графических работ:

- умею хорошо рисовать от руки.

- Веб-Дизайн.

- разработка логотипов.

- Обработка изображений (ретушь; фотомонтаж; коллаж; цветокоррекция; обработка RAW)

- Визитки, баннеры (только GIF формат), афиши, пригласительные, кнопок, иконок.

- Создание фирменного стиля и так далее.

- Свободно владею такими программами как: Adobe Photoshop, After Effects, 3Ds Max и так далее.

Я не выполняю проекты, связанные с порнографией, религиозными сектами, противоречащие законодательству или заведомо направленные на причинение ущерба кому бы то ни было.

Оплата:

• WebMoney (WMR – WMZ). + Предоплата.

К работе подхожу ответственно и креативно.

Обращайтесь!

С уважением, Роман.