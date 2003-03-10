Я начинающий веб-дизайнер, прошёл несколько курсов по таким программам как Figma и Тильда. В основном занимаюсь только разработкой внешнего вида весь функционал сайта не моя задача, разве что могу сделать параллакс эффекты. В хорошей степени владею Фотошопом если надо будет что-то подправить или добавить что-нибудь авторское

Будет приятно иметь с вами дело)

1)Что хотите?

2)Зачем?

3)Пример 3х сайтов, которые нравятся по дизайну

4)Кто принимает решения?

5)Тексты и фото для сайта

6)Ссылки на сайты конкуренты что бы сделать лучше

7)Только переписка если совсем сложно объяснить, можно записать голосовое сообщение на месседжер

8)Просмотр по этапам и сроки оговариваются заранее, если сайт будет сложный возможно изменение по срокам

9)Шрифт, просьба картинки в одном стиле, цветовая гамма, Организация контента

10)Утвердить разрешения страниц(для компьютера, телефона, планшета,..)