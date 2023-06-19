Roman19061987

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Гражданско-правовая специализация, Юрист.Более 10 лет успешного опыта в:

- семейных делах (развод, раздел совместно нажитого имущества, алименты, определение порядка общения с детьми, определение местожительства детей);

- земельные споры;

-имущественные споры;

- трудовые споры;

- споры связанные с договорами долевого участия в строительстве;

- споры связанные с обжалованием действий бездействий государственных органов и органов местного самоуправления (обжалование постановлений, решений, и так далее);

- пенсионные споры (перерасчет пенсии);

- Арбитражный процесс;

- Несостоятельность (Банкротство);

- Представительство в государственных органах и судах по государственной контрактной системе (закупки, подряд, поставка),

Достижение результата для защиты прав каждого гражданина или юридического лица, с положительным результатом.