Roman19061987

Гражданско-правовая специализация, Юрист.Более 10 лет успешного опыта в:
- семейных делах (развод, раздел совместно нажитого имущества, алименты, определение порядка общения с детьми, определение местожительства детей);
- земельные споры;
-имущественные споры;
- трудовые споры;
- споры связанные с договорами долевого участия в строительстве;
- споры связанные с обжалованием действий бездействий государственных органов и органов местного самоуправления (обжалование постановлений, решений, и так далее);
- пенсионные споры (перерасчет пенсии);
- Арбитражный процесс;
- Несостоятельность (Банкротство);
- Представительство в государственных органах и судах по государственной контрактной системе (закупки, подряд, поставка),
Достижение результата для защиты прав каждого гражданина или юридического лица, с положительным результатом.