Я – новачок з перекладів та реставрації старих фото. Я спеціалізуюся на роботі українською мовою. Мій досвід складає 2 роки. За цей час я пройшов навчання та набув навичок створення професійного резюме для фріланс бірж.

Я маю успішний досвід перекладу текстів різної тематики. Я розумію важливість якості та точних термінів і намагаюся виконувати свою роботу на найвищому рівні.

Крім того, я маю високі навички реставрації старих фотографій. Я зміг використати свої знання для відновлення історичних фотографій та інших картинок.

Я впевнений, що мої компетенції та навички допоможуть мені стати цінним членом вашої команди. З повагою, Роман