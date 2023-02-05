UX/Ui Дизайнер

Привет, меня зовут Роман. Я занимаюсь графическим дизайном уже более 1 года. Сейчас я работаю фрилансером полный рабочий день. Работаю в графическом редакторе Figma. Специализируюсь на дизайне UX / пользовательского интерфейса. Моя работа всегда аккуратна. Мне самому нравится простой, понятный дизайн, но я также не против работать с интересными сложными проектами. Я помогу вам создать мобильный дизайн, дизайн веб-сайта, дизайн дашборда и добиться 100% результатов. Вы останетесь довольны проделанной работой. Выберите меня, и давайте начнем приятное сотрудничество.