RomanBlinov

$50
Проект по фармацевтике, инструкция к препарату (ок. 2000 слов). Тестовый перевод и резюме на адрес - [email protected]
Переводы4 заявки
Закрыт
13 лет назад
Проект по фармацевтике, инструкция к препарату (ок. 2000 слов). Тестовый перевод и резюме на адрес - [email protected]
Бюро переводов срочно требуются переводчики (2-3 человека) Языковая пара: английский – русский. Тематика: бизнес/менеджмент Обязательно знание Trados. Опыт работы в рамках тематики от 2-х лет. За 12 дней необходимо выполнить перевод 20 – 25 тыс. слов. Тестовый перевод ...
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