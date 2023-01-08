RomanBugai

Фрилансер, моя цель сделать качественную работу переводов

Выполню работы по переводу ваших текстов, с английского на русский или украинский язык, также перепись книг, документов, и прочего, в формате word, A3-A4, срок выполнения работ оговаривается, каждая работа тестируется, только потом передается заказчику.

"Способы оплаты 50% по принятию заказной работы, 50% после сдачи работы"

А также любым другим удобным для вас способом.

https://www.facebook.com/Roman19922806

[email protected]

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