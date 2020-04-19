SMM - менеджмент | Копирайтер

Доброго дня!

Меня зовут Роман!

Я — копирайтер, который умеет создавать полезный и честный текст с хорошей структурой в дружелюбной тональности

Так же: Перевод Аудио/видео в текст.

Ведение блогов, создание постов и написание текста.

Создание сайтов одностраничников.

Комментарии от настоящих людей!

Выполняю работу срок в срок.

редактор/копирайтер

Корректор

создание маркетинговых описаний