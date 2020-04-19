RomanEsman

Рома RomanEsman

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SMM - менеджмент | Копирайтер

Доброго дня! 

Меня зовут Роман!

Я — копирайтер, который умеет создавать полезный и честный текст с хорошей структурой в дружелюбной тональности 

Так же: Перевод Аудио/видео в текст. 

Ведение блогов, создание постов и написание текста.

Создание сайтов одностраничников.

Комментарии от настоящих людей! 

Выполняю работу срок в срок.

редактор/копирайтер

Корректор

создание маркетинговых описаний

Портфолио