SMM - менеджмент | Копирайтер
Доброго дня!
Меня зовут Роман!
Я — копирайтер, который умеет создавать полезный и честный текст с хорошей структурой в дружелюбной тональности
Так же: Перевод Аудио/видео в текст.
Ведение блогов, создание постов и написание текста.
Создание сайтов одностраничников.
Комментарии от настоящих людей!
Выполняю работу срок в срок.
редактор/копирайтер
Корректор
создание маркетинговых описаний
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ведение профиля Инстаграм. Написание постов.126 просмотров