RomanEvtushenko

Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался довольным.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin и т.д.
- CSS3 анимация сайтов
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм: working_webcom