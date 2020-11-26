RomanEvtushenko

Только качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался довольным.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin и т.д.

- CSS3 анимация сайтов

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Flexbox.

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Телеграмм: working_webcom