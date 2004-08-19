RomanSarandi

Опытный Web-дизайнер

Привет! Меня зовут Саранди Роман, и я являюсь опытным веб-дизайнером с более чем 5лет опыта в создании креативных и функциональных веб-сайтов. Моя миссия - помочь брендам и предпринимателям выделиться в цифровой среде, обеспечив им уникальный и привлекательный онлайн-присутствие.

Мои навыки:

- Графический дизайн: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

- Веб-дизайн: Adobe XD, Figma, Sketch

- Разработка макетов: Wireframing, Prototyping

- Адаптивный и мобильный дизайн

- Верстка с использованием HTML и CSS

Чем я могу помочь вам:

- Создание уникальных и креативных дизайнов для веб-сайтов

- Разработка мобильно-адаптивных макетов

- Оптимизация существующих дизайнов

- Создание визуальных элементов: логотипов, баннеров, иллюстраций

- Совместная работа с вами, чтобы достичь ваших целей и задач

Почему выбрать меня:

Я стремлюсь к качеству и вниманию к деталям в каждом проекте. Моя цель - не просто создать красивый дизайн, но и обеспечить оптимальное пользовательское взаимодействие. Я всегда готов к сотрудничеству, открыт к обратной связи и быстро реагирую на изменения и корректировки.

Не стесняйтесь связаться со мной, и мы вместе создадим уникальный дизайн, который поможет вам достичь успеха в онлайн-мире. Я готов воплотить ваши идеи в реальность и сделать ваш веб-проект неповторимым.