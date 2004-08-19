RomanSarandi

Привет! Меня зовут Саранди Роман, и я являюсь опытным веб-дизайнером с более чем 5лет опыта в создании креативных и функциональных веб-сайтов. Моя миссия - помочь брендам и предпринимателям выделиться в цифровой среде, обеспечив им уникальный и привлекательный онлайн-присутствие.
Мои навыки:
- Графический дизайн: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
- Веб-дизайн: Adobe XD, Figma, Sketch
- Разработка макетов: Wireframing, Prototyping
- Адаптивный и мобильный дизайн
- Верстка с использованием HTML и CSS
Чем я могу помочь вам:
- Создание уникальных и креативных дизайнов для веб-сайтов
- Разработка мобильно-адаптивных макетов
- Оптимизация существующих дизайнов
- Создание визуальных элементов: логотипов, баннеров, иллюстраций
- Совместная работа с вами, чтобы достичь ваших целей и задач
Почему выбрать меня:
Я стремлюсь к качеству и вниманию к деталям в каждом проекте. Моя цель - не просто создать красивый дизайн, но и обеспечить оптимальное пользовательское взаимодействие. Я всегда готов к сотрудничеству, открыт к обратной связи и быстро реагирую на изменения и корректировки.
Не стесняйтесь связаться со мной, и мы вместе создадим уникальный дизайн, который поможет вам достичь успеха в онлайн-мире. Я готов воплотить ваши идеи в реальность и сделать ваш веб-проект неповторимым.