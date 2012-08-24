Высококвалифицированный филолог с большим опытом в области написания и редактирования текстов для печатных изданий, информационных порталов и частных лиц.
Высокий уровень работы с текстом, грамотности; опыт работы литературным редактором - корректором - верстальщиком в одном лице.
Опыт сотрудничества с различными печатными изданиями и информационными порталами в качестве редактора и журналиста.
Опыт работ по наполнению сайтов контентом, допечатной подготовки.
Целеустремленность и ориентация на конечный результат при выполнении сложных операций с жесткими временными рамками; способность определять цели и приоритеты.
Навыки разработки и поддержки административных и процедурных процессов, позволяющих повысить эффективность и достичь поставленных целей.
Профессиональное знание системы Microsoft Office, дизайнерских программ Adobe InDesign, Adobe PhotoShop, CorelDRAW.
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