Высококвалифицированный филолог с большим опытом в области написания и редактирования текстов для печатных изданий, информационных порталов и частных лиц.

Высокий уровень работы с текстом, грамотности; опыт работы литературным редактором - корректором - верстальщиком в одном лице.

Опыт сотрудничества с различными печатными изданиями и информационными порталами в качестве редактора и журналиста.

Опыт работ по наполнению сайтов контентом, допечатной подготовки.

Целеустремленность и ориентация на конечный результат при выполнении сложных операций с жесткими временными рамками; способность определять цели и приоритеты.

Навыки разработки и поддержки административных и процедурных процессов, позволяющих повысить эффективность и достичь поставленных целей.

Профессиональное знание системы Microsoft Office, дизайнерских программ Adobe InDesign, Adobe PhotoShop, CorelDRAW.