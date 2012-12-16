Программист-разработчик
Опыт разработок более 9-и лет.
Delphi
MS SQL 2000
Сайтов и интернет магазины
Oracle 10-11
PL/SQL Developer
Global FrameWork for Oracle
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Базы данных
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Веб-программирование
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Прикладное ПО
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Системное программирование
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Тестирование ПО
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Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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