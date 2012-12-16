Roman_

Роман Roman_

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Программист-разработчик

Опыт разработок более 9-и лет.

Delphi

MS SQL 2000

Сайтов и интернет магазины

Oracle 10-11

PL/SQL Developer

Global FrameWork for Oracle

Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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