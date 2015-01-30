Roman_Bakhar

Образование:
- среднее специальное, технология машиностроение (техник)УЭМК
- Высшее техническое, технология машиностроения (инженер)УЛГТУ
Работа, опыт
- инженер-технолог, разработка технологий по сборкеавиационных приборов, ручная и автоматическая сборка, Внедрение в производство
современного сборочного оборудования
- инженер первой категории. Освоение и внедрение впроизводство импортного оборудования: металлорежущие, многофункциональные,
лазерные станки (MAZAK).Координатного измерительное оборудование (Carl Zeiss), Разработка технологий по металлообработке, Внедрение иэкономическое обоснование внедрения оборудования и инструментов для
высокоэффективной и высокоскоростной обработки. Проведение обучение персонала
(программист, технолог), организация и проведение семинаров и выставок,
международные переговоры и встречи, перевод технической документации и
оформление с английского на русский.
- руководитель. Открытие компании и развитие в областитехнического обслуживания и ремонта авиационной техники на стадии Start-up. Организация деятельности под сертификациюРосавиации, подбор персонала, разработка технической руководящей документации,
прохождение сертификации. Закупка и доставка импортных запасных частей, режим
импорт, экспорт, ре-экспорт, переработка, полный цикл логистики и
документооборота. Организация складского хозяйства. Участие в конкурсах,
аукционах, котировках на закупку товара и оказание услуг от гос. организаций. Проведение
переговоров с заказчиками и поставщиками. Выполнение работ по обслуживанию
самолетов, авиа-симуляторов.
Прочие навыки:
Знание ПО: Office, Internet, Photo Shop,Unigraphix, Solid Edge, 1C_8,
Знание языков:
Русский – основной, английский – разговорный (Intermediate)