Roman_Bakhar

Все по плечу!

Образование:

- среднее специальное, технология машиностроение (техник)УЭМК

- Высшее техническое, технология машиностроения (инженер)УЛГТУ

Работа, опыт

- инженер-технолог, разработка технологий по сборкеавиационных приборов, ручная и автоматическая сборка, Внедрение в производство

современного сборочного оборудования

- инженер первой категории. Освоение и внедрение впроизводство импортного оборудования: металлорежущие, многофункциональные,

лазерные станки (MAZAK).Координатного измерительное оборудование (Carl Zeiss), Разработка технологий по металлообработке, Внедрение иэкономическое обоснование внедрения оборудования и инструментов для

высокоэффективной и высокоскоростной обработки. Проведение обучение персонала

(программист, технолог), организация и проведение семинаров и выставок,

международные переговоры и встречи, перевод технической документации и

оформление с английского на русский.

- руководитель. Открытие компании и развитие в областитехнического обслуживания и ремонта авиационной техники на стадии Start-up. Организация деятельности под сертификациюРосавиации, подбор персонала, разработка технической руководящей документации,

прохождение сертификации. Закупка и доставка импортных запасных частей, режим

импорт, экспорт, ре-экспорт, переработка, полный цикл логистики и

документооборота. Организация складского хозяйства. Участие в конкурсах,

аукционах, котировках на закупку товара и оказание услуг от гос. организаций. Проведение

переговоров с заказчиками и поставщиками. Выполнение работ по обслуживанию

самолетов, авиа-симуляторов.

Прочие навыки:

Знание ПО: Office, Internet, Photo Shop,Unigraphix, Solid Edge, 1C_8,

Знание языков:

Русский – основной, английский – разговорный (Intermediate)