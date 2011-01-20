Roman_Davydov

Дизайн, полиграфия, логотип, фирменный стиль

Более 4 лет я работаю в сфере рекламных услуг в различных фирмах и компаниях.

На данный момент я старший дизайнер крупного развлекательного холдинга.

Работаю во всех основных графических программах.

Услуги:

Дизайн макетов полиграфической продукции

Наружная реклама

Верстка

До печатная подготовка

Дизайн сайтов / элементов сайта ( иконки, кнопки, шапка и пр.)

Разработка логотипов, фирменного стиля

Рисую от руки, отрисовываю иллюстрации на планшете