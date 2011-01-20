Roman_Davydov

Дизайн, полиграфия, логотип, фирменный стиль
Более 4 лет я работаю в сфере рекламных услуг в различных фирмах и компаниях.
На данный момент я старший дизайнер крупного развлекательного холдинга.
Работаю во всех основных графических программах.
Услуги:
Дизайн макетов полиграфической продукции
Наружная реклама
Верстка
До печатная подготовка
Дизайн сайтов / элементов сайта ( иконки, кнопки, шапка и пр.)
Разработка логотипов, фирменного стиля
Рисую от руки, отрисовываю иллюстрации на планшете
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