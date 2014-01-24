Потребительский брендинг
Арт-директор, дизайнер. Основная специализация: потребительский брендинг, дизайн упаковки.
Процесс работы над проектом:
1. Разработка концепций, не менее 4-х вариантов, срок от 10 дней.
2. Финальная доработка выбранного варианта (разведение на SKU).
3. Подготовка макетов к печати (при необходимости контроль на производстве).
Предоплата каждого этапа!
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Портфолио
- Пиво "Седой Урал". Редизайн772 просмотра
- Пиво "Охота. Темное"701 просмотр
- Пиво "Охота. Темное"1520 просмотров
- Пиво "Три Медведя"1374 просмотра
- Пиво "ПИТ"442 просмотра
- Пиво "Бочкарев. Золотое"882 просмотра
- Редизайн этикетки пива "Стрелец"546 просмотров
- Вода "Святой Источник"320 просмотров