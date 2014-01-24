Потребительский брендинг

Арт-директор, дизайнер. Основная специализация: потребительский брендинг, дизайн упаковки.

Процесс работы над проектом:

1. Разработка концепций, не менее 4-х вариантов, срок от 10 дней.

2. Финальная доработка выбранного варианта (разведение на SKU).

3. Подготовка макетов к печати (при необходимости контроль на производстве).

Предоплата каждого этапа!