Roman_Pahno

Роман Пахно

Пахно Роман Романович

Дата рождения: 4 апреля2001 года

Образование: I курс, Российский Государственный Гуманитарный Университет(РГГУ) факультет «Реклама и связи с общественностью».

Обладаю грамотнойписьменной речью, сдал ЕГЭ по русскому языку на 80 баллов. Владею английским

языком на уровне Intermediate.

В течение года я работаладминистратором официальной группы бренда «Трансформеры» во «Вконтакте», работа

которой была остановлена в январе 2020-го года.

Во время работы явыполнял следующие задачи:

- самостоятельно писал иоформлял еженедельные обзоры фигурок и дайджесты новостей о франшизе, искал и

добавлял в статьи подходящие иллюстрации;

- придумывал тематическиепосты и реализовывал их с помощью Photoshop;

- занимался созданием ипостингом видео и коллажей;

- выступал в ролиОптимуса Прайма, отвечая на вопросы подписчиков от имени вымышленного персонажа

в режиме онлайн;

- занимался модерацией: поддерживалдружеские беседы с подписчиками разного возраста в комментариях к постам и

сообщениях группы;

- чистил спам и разрешалконфликты между подписчиками;

- предлагал и внедрялновые рубрики для сообщества.

Все статьи написанные мною для этой группы можно найтиздесь: https://vk.com/@transformers_russia

Эта вакансия привлекла меня возможностью работатьудалённо и принимать участие в полезном деле.

Владею навыками работы в соцсетях, развиваться иосваивать новое, достигать заданных целей. Меня привлекает возможность работать

из дома, дистанционно, так как в силу проблем создоровьем я самостоятельно не передвигаюсь по улицам (только по квартире).

Считаю, что при текущем уровне коммуникаций это – не проблема. Поскольку я

обучался в школе новых технологий «i-Школа» и занятиятам проходили в режиме онлайн, являюсь уверенным пользователем ПК. Имеюстабильное интернет-соединение, могу проводить долгое время за компьютером.

Хобби: пишусобственные сценарии и рассказы, увлекаюсь кино и 3D-моделированием.

Готов к тестовому заданию и испытательному сроку.