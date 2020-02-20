Roman_Pahno

Пахно Роман Романович
Дата рождения: 4 апреля2001 года
Образование: I курс, Российский Государственный Гуманитарный Университет(РГГУ) факультет «Реклама и связи с общественностью».
Обладаю грамотнойписьменной речью, сдал ЕГЭ по русскому языку на 80 баллов. Владею английским
языком на уровне Intermediate.
В течение года я работаладминистратором официальной группы бренда «Трансформеры» во «Вконтакте», работа
которой была остановлена в январе 2020-го года.
Во время работы явыполнял следующие задачи:
- самостоятельно писал иоформлял еженедельные обзоры фигурок и дайджесты новостей о франшизе, искал и
добавлял в статьи подходящие иллюстрации;
- придумывал тематическиепосты и реализовывал их с помощью Photoshop;
- занимался созданием ипостингом видео и коллажей;
- выступал в ролиОптимуса Прайма, отвечая на вопросы подписчиков от имени вымышленного персонажа
в режиме онлайн;
- занимался модерацией: поддерживалдружеские беседы с подписчиками разного возраста в комментариях к постам и
сообщениях группы;
- чистил спам и разрешалконфликты между подписчиками;
- предлагал и внедрялновые рубрики для сообщества.
Все статьи написанные мною для этой группы можно найтиздесь: https://vk.com/@transformers_russia
Эта вакансия привлекла меня возможностью работатьудалённо и принимать участие в полезном деле.
Владею навыками работы в соцсетях, развиваться иосваивать новое, достигать заданных целей. Меня привлекает возможность работать
из дома, дистанционно, так как в силу проблем создоровьем я самостоятельно не передвигаюсь по улицам (только по квартире).
Считаю, что при текущем уровне коммуникаций это – не проблема. Поскольку я
обучался в школе новых технологий «i-Школа» и занятиятам проходили в режиме онлайн, являюсь уверенным пользователем ПК. Имеюстабильное интернет-соединение, могу проводить долгое время за компьютером.
Хобби: пишусобственные сценарии и рассказы, увлекаюсь кино и 3D-моделированием.
Готов к тестовому заданию и испытательному сроку.