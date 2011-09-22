Дата рождения: 02.08.1981
Место жительства: г. Москва
Телефон: 8-965-227-51-83
ICQ: 382-242-234
Skype: Roman_Samo
E-Mail: [email protected]
Знания: Maya, 3D Max, Photoshop
Занятость: Полный рабочий день
Опыт работы:
2007-2009 Nival Online (филиал г.Воронеж). 3D-художник техники/архитектуры.
Проект: allods online
Создание 3D моделей (архитектура, техника, оружие, органика) по заданному скетчу, с учетом всех требований(правильная топология, UV- развертка).
2006-2007 SkyFallen Entertainment. 3D-художник
Проект: death track возрождение
Создание 3D моделей (архитектура, техника, оружие, органика) по заданному скетчу.
Личностные качества: ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, трудолюбие, оптимизм, позитивное отношение к жизни, умение правильно организовывать выполняемую работу.
Дополнительная информация:
Увлечен 3D графикой стремлюсь к совершенствованию профессиональных навыков (моделирование, рендеринг, анимация).
Имею также навыки работы в таких программах как: adobe after effects, sony vegas, zbrush, XSI(mental ray).
Готов к переработкам (имею возможность тратить личное время на выполнение задания, если необходимо).
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