3D modeler

Дата рождения: 02.08.1981

Место жительства: г. Москва

Телефон: 8-965-227-51-83

ICQ: 382-242-234

Skype: Roman_Samo

E-Mail: [email protected]

Знания: Maya, 3D Max, Photoshop

Занятость: Полный рабочий день

Опыт работы:

2007-2009 Nival Online (филиал г.Воронеж). 3D-художник техники/архитектуры.

Проект: allods online

Создание 3D моделей (архитектура, техника, оружие, органика) по заданному скетчу, с учетом всех требований(правильная топология, UV- развертка).

2006-2007 SkyFallen Entertainment. 3D-художник

Проект: death track возрождение

Создание 3D моделей (архитектура, техника, оружие, органика) по заданному скетчу.

Личностные качества: ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, трудолюбие, оптимизм, позитивное отношение к жизни, умение правильно организовывать выполняемую работу.

Дополнительная информация:

Увлечен 3D графикой стремлюсь к совершенствованию профессиональных навыков (моделирование, рендеринг, анимация).

Имею также навыки работы в таких программах как: adobe after effects, sony vegas, zbrush, XSI(mental ray).

Готов к переработкам (имею возможность тратить личное время на выполнение задания, если необходимо).