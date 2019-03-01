Roman_arch

Роман Ничипорук
Личные качества: ответственность, креативность, пунктуальность, организованность, творческий подход.
Языка: украинский, русский, английский.
Практический опыт: 3 года.
Контакты
e-mail: [email protected]
skype: roman.nychyporuk
Viber/Telegram: +380963545710
ОБРАЗОВАНИЕ
Национальный университет водного хозяйства и природопользования
Институт: Строительства и архитектуры.
Специальность: Архитектор.
Лучший дипломный проект 2017 года
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Профессионально работаю со следующими программами:
3Ds Max + Corona renderer,
AutoCAD,
ArchiCAD,
Adobe Photoshop,
Lumion,
MS Office.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Визуализация интерьеров и экстерьеров.
Моделирование объектов.
Дизайн интерьеров.
Дизайн экстерьеров.
Проектирование домов и коттеджей.
Проектирование общественных зданий и сооружений.
Ландшафтный дизайн и малые архитектурные формы.