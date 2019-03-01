Roman_arch

Роман Ничипорук Roman_arch

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Роман Ничипорук 

Личные качества: ответственность, креативность, пунктуальность, организованность, творческий подход. 

Языка: украинский, русский, английский. 

Практический опыт: 3 года. 

Контакты 

e-mail: [email protected] 

skype: roman.nychyporuk 

Viber/Telegram: +380963545710 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Национальный университет водного хозяйства и природопользования 

Институт: Строительства и архитектуры. 

Специальность: Архитектор. 

Лучший дипломный проект 2017 года 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ 

Профессионально работаю со следующими программами: 

3Ds Max + Corona renderer, 

AutoCAD, 

ArchiCAD, 

Adobe Photoshop, 

Lumion, 

MS Office. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ 

Визуализация интерьеров и экстерьеров. 

Моделирование объектов. 

Дизайн интерьеров. 

Дизайн экстерьеров. 

Проектирование домов и коттеджей. 

Проектирование общественных зданий и сооружений. 

Ландшафтный дизайн и малые архитектурные формы. 