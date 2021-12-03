Roman_copywriter

Продающий текст доступен каждому.

1. Уникальность текста.

Работая со мной, вы получите полностью

новый текст, который пишется с нуля.

Уникальность текстов при копирайтинге от

98%, при рерайтинге - от 87%.

2. Внимание к деталям.

Перед тем, как приступить к выполнению

задания, я внимательно изучу ваш сайт,

нужную нишу и подстроюсь под стиль

компании.

3. Чуткость к вашим желаниям.

Работая, я всегда довожу дело до конца.

Поэтому от меня вы получите работу,

выполненную в необходимый срок и

возможность по вашему желанию дважды

вносить правки в готовый текст.

Цена за 1000 символов:

Копирайтинг - 300 руб,

Рерайтинг - 200 руб.