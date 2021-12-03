Roman_copywriter

Роман Антипов Roman_copywriterRoman_copywriter
22 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Продающий текст доступен каждому.
1. Уникальность текста.
Работая со мной, вы получите полностью
новый текст, который пишется с нуля.
Уникальность текстов при копирайтинге от
98%, при рерайтинге - от 87%.
2. Внимание к деталям.
Перед тем, как приступить к выполнению
задания, я внимательно изучу ваш сайт,
нужную нишу и подстроюсь под стиль
компании.
3. Чуткость к вашим желаниям.
Работая, я всегда довожу дело до конца.
Поэтому от меня вы получите работу,
выполненную в необходимый срок и
возможность по вашему желанию дважды
вносить правки в готовый текст.
Цена за 1000 символов:
Копирайтинг - 300 руб,
Рерайтинг - 200 руб.
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