SMM, контекст (Yandex и Google) и таргетированная реклама.

Приветствую! Пару слов о себе: Роман 27 лет. Более 4-х лет занимаюсь маркетингом, постоянно изучаю новые тренды и нововведения. Навыки

владения photoshop. Опыт на работы в должности директора по маркетингу. Погружаюсь в новый проект как владелец бизнеса, изучаю все нюансы и

соприкосновения с клиентами, изучая конкурентов по всей РФ

SMM:Сотрудничал с разными сферами, а именно: Фитнес-клубы ( более 5) салоны

красоты, студии наращивания ресниц, студии маникюра, кофейня, интернет –

магазины. Так же таргетированная реклама по большинству из них.

Контекстная реклама (yandex и google)Сотрудничаю с фитнес- клубами, вывоз мусора и магазин игровых компьютеров.

Есть И.П.

Были положительные и отрицательные результаты, берусь не завсе проекты.