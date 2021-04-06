Roman_strdesign

Нужны качественные 3D дизайны экстрерьеров и чертежи в AutoCad

Занимаюсь поставкой и монтажом навесных фасадов и террас для частных домов и малой коммерции.

В планах расширить ассортимент и добавить услугу дизайна интерьеров и внутреннего ремонта.

Часто нужен дизайнер и проектировщик, что бы по проекту или эскизу здания сделать качественный реалистичный дизайн и точно рассчитать все необходимые материалы.