Roman_strdesign

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Интерьеры и Экстерьерынет заявок
Закрыт
4 года назад
Занимаюсь поставкой и монтажом навесных фасадов и террас для частных домов и малой коммерции.
В планах расширить ассортимент и добавить услугу дизайна интерьеров и внутреннего ремонта.
Часто нужен дизайнер и проектировщик, что бы по проекту или эскизу здания сделать качественный реалистичный дизайн и точно рассчитать все необходимые материалы.
Добрый день, Сергей! Понравились ваши работы. Сейчас на данный момент есть конкретные заказы. Подробнее по ссылке Дизайн и проектирование фасадов