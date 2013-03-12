Роман Мельниченко Roman_ua89Roman_ua89
34 годаУкраина/Житомир
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
HTML5/CSS3 верстка
Образование: Базовое высшее
Университет: ЖГТУ, кафедра "Автоматизация и компьютерные технологии", 5 курс
Иностранные языки: английский (чтение)
Языки программирования: php (ООП), JavaScript (jquery)
Языки разметки: HTML5, CSS3 (less)
Языки запросов: sql
Базы данных: mysql
Опыт WEB-программирования: более года
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3566
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#5538