Roman_ua89

Роман Мельниченко Roman_ua89

 
34 годаУкраина/Житомир
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
HTML5/CSS3 верстка

Образование: Базовое высшее

Университет: ЖГТУ, кафедра "Автоматизация и компьютерные технологии", 5 курс

Иностранные языки: английский (чтение)

Языки программирования: php (ООП), JavaScript (jquery)

Языки разметки: HTML5, CSS3 (less)

Языки запросов: sql

Базы данных: mysql

Опыт WEB-программирования: более года

PHPJavascriptMySQLHTMLjQuerySQL
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3566
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#5538