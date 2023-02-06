RomanchenkoRN

Меня зовут Романченко Роман,

На данный момент учусь в университете заочно на факультете "бизнес-информатика" увлекаюсь программированием и параллельно изучаю "Data science" уверенный пользователь ПК профессионально владею пакетом программ ms office а так же Adobe Photoshop. Обладаю аналитическим складом ума и дисциплинированностью. Увлекаюсь катанием на коньках и сноуборде, в свободное время люблю почитать классическую литературу. Буду рад стать частью Вашей команды!