Romanov-vasya

Василий Романов Romanov-vasyaRomanov-vasya
Романов Василий Валерьевич
Мобильный телефон: +79276005282 (звонить с 4:30 до 00:00)
Дата рождения: 28.11.1995 г., (15 полных лет)
Семейное положение: не женат.
Цель: Должность дизайнер.
Образование:
2001г. - наст время. Лицей Авиационного профиля номер 135 г Самара
Опыт работы:
2008г. - по начало 2009 ООО Студия АРТ-63. Должность - Дизайнер - видеомонтажер.
Основные обязанности:
Анализ и обработка отснятого материала.
Обработка, редактирование материала.
Окончательная обработка готового фильма (декодинг, запись на носитель)
Приобрел опыт видео и звуко монтажа.
2009г. Сетевая студия анимации. Должность - 3 D моделер, художник по текстурам.
1.06.2010 по 1.10.2010 ООО СВЯТОГОР. Должность - дизайнер.
Основные обязаности:
Разработка дизайна сумки или портфеля.
Создание эскиза, затем готового рисунка.
Дополнительная информация:
Являюсь многократным победителем районных, городских, областных научных конференций, олимпиад по информатике, физике. Победитель конкурсов по дизайну, 3D Моделингу.
Занял призовые места в поволжской, всероссийской, и международной конференции по физике и астрономии.
Свободно владею персональным компьютером как програмист.
Иностранный язык - английский (хорошо).
Владею языками програмирования:
Pascal (отлично)
Python (интеграция с BGE) (отлично)
Свободно владею программами:
Adobe Photoshop
Blender
Adobe Premiere
Adobe Audition
Adobe After Effect
и др.
Личные качества:
Творческий склад ума, работоспособность, настойчивость, всегда выполняю работу в срок.