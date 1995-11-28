Romanov-vasya

Дизайнер програмист

Романов Василий Валерьевич

Мобильный телефон: +79276005282 (звонить с 4:30 до 00:00)

Дата рождения: 28.11.1995 г., (15 полных лет)

Семейное положение: не женат.

Цель: Должность дизайнер.

Образование:

2001г. - наст время. Лицей Авиационного профиля номер 135 г Самара

Опыт работы:

2008г. - по начало 2009 ООО Студия АРТ-63. Должность - Дизайнер - видеомонтажер.

Основные обязанности:

Анализ и обработка отснятого материала.

Обработка, редактирование материала.

Окончательная обработка готового фильма (декодинг, запись на носитель)

Приобрел опыт видео и звуко монтажа.

2009г. Сетевая студия анимации. Должность - 3 D моделер, художник по текстурам.

1.06.2010 по 1.10.2010 ООО СВЯТОГОР. Должность - дизайнер.

Основные обязаности:

Разработка дизайна сумки или портфеля.

Создание эскиза, затем готового рисунка.

Дополнительная информация:

Являюсь многократным победителем районных, городских, областных научных конференций, олимпиад по информатике, физике. Победитель конкурсов по дизайну, 3D Моделингу.

Занял призовые места в поволжской, всероссийской, и международной конференции по физике и астрономии.

Свободно владею персональным компьютером как програмист.

Иностранный язык - английский (хорошо).

Владею языками програмирования:

Pascal (отлично)

Python (интеграция с BGE) (отлично)

Свободно владею программами:

Adobe Photoshop

Blender

Adobe Premiere

Adobe Audition

Adobe After Effect

и др.

Личные качества:

Творческий склад ума, работоспособность, настойчивость, всегда выполняю работу в срок.